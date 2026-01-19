Ричмонд
На трассе в ХМАО грузовик снес УАЗ, есть погибшие. Видео

На 838-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск днем 19 января произошло трагическое ДТП. Здесь КАМАЗ вылетел на встречную полосу и врезался в УАЗ. Водитель последнего авто погиб от полученных травм.

КАМАЗ выехал на встречную полосу.

«Сегодня около 15:45 на 838-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе, водитель 1963 года рождения, управляя транспортным средством КАМАЗ допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с УАЗ. В результате автоаварии водитель УАЗ от полученных травм скончался», — сообщается в telegram-канале окружной Госавтоинспекции.

На месте трагедии работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.