Госпитализированы 59 участников Гонконгского марафона

В ходе гонконгского марафона более 1500 участников были вынуждены прибегнуть к медицинской помощи, сообщает The Standard.
Соревнования состоялись в воскресенье, в нем приняли участие 74 тысячи человек, примерно половина которых выбрала дистанцию в 10 км. Однако не всем участникам удалось завершить забег.
59 спортсменов были госпитализированы. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое.
Как сообщает издание, медицинскую поддержку получили 1517 участников. Большинство обращений было связано с незначительными травмами, такими как ушибы, ссадины, растяжения и мышечные спазмы.
Ранее стало известно, что эфиопская бегунья Шеварге Алене, которая одержала победу на Стокгольмском марафоне в 2025 году, скончалась в возрасте 30 лет.