МИД РФ выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении поездов в Испании

«В Москве выражают искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким жертв катастрофы в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов в населенном пункте Адамус 18 января. Российская сторона передает слова поддержки и утешения семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в публикации ведомства.
Как писал Life.ru, трагедия в Андалусии оборвала 39 жизней. 152 человека получили ранения, состояние пятерых медики оценивают как критическое. Катастрофа произошла вечером 18 января возле городка Адамус. Поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, по невыясненным причинам выехал на встречный путь и врезался в состав, шедший из Мадрида со скоростью около 200 км/ч. На месте работают более 200 спасателей.
