МИД РФ выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении поездов в Испании

Как писал Life.ru, трагедия в Андалусии оборвала 39 жизней. 152 человека получили ранения, состояние пятерых медики оценивают как критическое. Катастрофа произошла вечером 18 января возле городка Адамус. Поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, по невыясненным причинам выехал на встречный путь и врезался в состав, шедший из Мадрида со скоростью около 200 км/ч. На месте работают более 200 спасателей.