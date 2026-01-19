В Бишкеке мужчина заступился за незнакомку и получил ножевые ранения

В Бишкеке задержан местный житель, который обвиняется в нанесении ножевого ранения. Об этом сообщили в МВД Киргизии.
Инцидент произошёл 17 января около 07:05. В дежурную часть поступило сообщение из больницы, куда доставили мужчину 1993 года рождения с ножевыми ранениями. На месте подтвердили, что у мужчины диагностированы резаные раны в области левого плеча.
По данным следствия, происшествие случилось у кафе на улице Сельсоветской. Пострадавший стал свидетелем того, как неизвестный избивал свою супругу. Мужчина попытался вмешаться, но агрессор вступил с ним в конфликт и нанёс два удара ножом в плечо, после чего скрылся с места происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 280 УК КР («Хулиганство, совершённое с применением оружия»). Назначены судебно-медицинские экспертизы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по горячим следам. Мужчину 2001 года рождения доставили в следственную службу и поместили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.
Досудебное расследование продолжается.
