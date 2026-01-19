В Бишкеке мужчина заступился за незнакомку и получил ножевые ранения

По данным следствия, происшествие случилось у кафе на улице Сельсоветской. Пострадавший стал свидетелем того, как неизвестный избивал свою супругу. Мужчина попытался вмешаться, но агрессор вступил с ним в конфликт и нанёс два удара ножом в плечо, после чего скрылся с места происшествия.