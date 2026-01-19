Школьника в Нижнем Тагиле избили до сотрясения мозга из-за отказа отдать карту

В декабре 2025 года в Нижнем Тагиле Свердловской области девятиклассник и его 20-летний знакомый избили школьника до сотрясения мозга из-за отказа отдать банковскую карту. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
— После того как подросток ответил отказом, 12 января 2026 года учащийся девятого класса, подкараулив его, нанес телесные повреждения школьнику. Подростку были причинены травмы, в том числе сотрясение головного мозга, в результате чего он был госпитализирован для оказания квалифицированной помощи, — говорится в сообщении.
По данным журналистов, этот случай стал не первым инцидентом в школе — девятиклассник неоднократно наносил телесные повреждения и другим детям, требуя передать ему банковские карты. Прокуратура выяснит все обстоятельства случившегося, передает Telegram-канал ведомства.
29 декабря 2025 года СМИ сообщили, что ученик третьего класса образовательного центра «Полет» в подмосковном Красногорске избил одного из своих одноклассников. После этого мальчик ударил одну из девочек острым концом ручки в живот и размахивал перед детьми ножницами.