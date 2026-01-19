Школьника в Нижнем Тагиле избили до сотрясения мозга из-за отказа отдать карту

— После того как подросток ответил отказом, 12 января 2026 года учащийся девятого класса, подкараулив его, нанес телесные повреждения школьнику. Подростку были причинены травмы, в том числе сотрясение головного мозга, в результате чего он был госпитализирован для оказания квалифицированной помощи, — говорится в сообщении.