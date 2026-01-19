В ДНР вернули свет более чем 500 тыс. абонентов после обстрелов ВСУ

По его словам, атаки ВСУ на ключевые узлы электроснабжения привели к масштабным отключениям: утром без электричества были 1,2 миллиона человек. На данный момент свет всё ещё отсутствует у 650 тысяч абонентов, а 373 котельные остаются обесточенными, 36 из них работают на генераторах.