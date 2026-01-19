Ричмонд
В ДНР вернули свет более чем 500 тыс. абонентов после обстрелов ВСУ

В Донецкой Народной Республике энергетики вернули электричество более чем 500 тысячам жителей, оставшихся без света из-за обстрелов инфраструктуры. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

По его словам, атаки ВСУ на ключевые узлы электроснабжения привели к масштабным отключениям: утром без электричества были 1,2 миллиона человек. На данный момент свет всё ещё отсутствует у 650 тысяч абонентов, а 373 котельные остаются обесточенными, 36 из них работают на генераторах.

Вчера в Херсонской области из-за технического сбоя на подстанции в Запорожской области было отключено электричество в 23 населённых пунктах и двух сёлах Генического округа. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, неполадки затронули несколько округов. Несмотря на сложные погодные условия, энергетики оперативно начали работать над устранением аварии для восстановления электроснабжения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

