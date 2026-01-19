В Электростали 18-летнего парня зарезали на автобусной остановке

В городе Электросталь 18-летний парень погиб после ранения ножом во время драки на автобусной остановке, подозреваемый в его убийстве задержан, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК РФ по Московской области.
По версии следствия, 18 января в Электростали в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт 19-летним пассажиром автобуса. Они вышли из автобуса на остановке, между началась драка, во время которой 19-летний молодой человек достал нож и нанес одному из молодых людей удары в шею и туловище, полагают следователи. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.
По факту убийства 18-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении смерти человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ), подозреваемого уже задержали, рассказали в ведомстве.
Следователи и криминалисты осматривают места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения, говорится в сообщении.
Поножовщина произошла в поселке Фрязево, пострадавшего доставили в больницу с ножевыми ранениями в шею, печень и правое легкое, молодой человек скончался, не приходя в сознание, сообщает «360».
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве шестилетнего ребенка и его матери за шум.