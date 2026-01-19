В Электростали 18-летнего парня зарезали на автобусной остановке

По версии следствия, 18 января в Электростали в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт 19-летним пассажиром автобуса. Они вышли из автобуса на остановке, между началась драка, во время которой 19-летний молодой человек достал нож и нанес одному из молодых людей удары в шею и туловище, полагают следователи. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.