Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Электростали 18-летнего парня зарезали на автобусной остановке

Подозреваемого в убийстве жителя Подмосковья задержали.

Источник: Аргументы и факты

В городе Электросталь 18-летний парень погиб после ранения ножом во время драки на автобусной остановке, подозреваемый в его убийстве задержан, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК РФ по Московской области.

По версии следствия, 18 января в Электростали в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт 19-летним пассажиром автобуса. Они вышли из автобуса на остановке, между началась драка, во время которой 19-летний молодой человек достал нож и нанес одному из молодых людей удары в шею и туловище, полагают следователи. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

По факту убийства 18-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении смерти человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ), подозреваемого уже задержали, рассказали в ведомстве.

Следователи и криминалисты осматривают места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения, говорится в сообщении.

Поножовщина произошла в поселке Фрязево, пострадавшего доставили в больницу с ножевыми ранениями в шею, печень и правое легкое, молодой человек скончался, не приходя в сознание, сообщает «360».

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве шестилетнего ребенка и его матери за шум.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше