Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция нанесла удары по курдам в Сирии, заявили в СДС

БЕЙРУТ, 19 янв — РИА Новости. Беспилотники Турецких ВВС нанесли удары на южной окраине города эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, утверждается в заявлении пресс-службы курдских формирований «Сирийские демократические силы» (СДС).

Источник: Reuters

«Турецкие беспилотники нанесли удары по горе Кезван к югу от города эль-Хасаке, позиция также подверглась артиллерийскому обстрелу», — говорится в заявлении.

В командовании СДС также заявили, что курдским отрядам удалось отразить атаки правительственных сил Сирии в направлении населенного пункта аль-Алия, в результате сирийские военные понесли потери в личном составе и военной технике.

Армия Сирии ранее заявила, что взяла под контроль город аш-Шаддади и одноименную тюрьму, где содержатся тысячи боевиков ИГ* в провинции эль-Хасаке.

Командование СДС в понедельник обвинило сирийскую армию в атаках на курдские позиции в провинции Ракка вопреки достигнутому в воскресенье соглашению, отметив, что действия армии угрожают серьезной дестабилизацией на северо-востоке Сирии. Командование армии в свое очередь заявило, что отдельные отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) и сторонников прежних властей Сирии предпринимают попытки сорвать соглашение о прекращении огня атаками на сирийскую армию.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше