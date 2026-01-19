Турция нанесла удары по курдам в Сирии, заявили в СДС

Командование СДС в понедельник обвинило сирийскую армию в атаках на курдские позиции в провинции Ракка вопреки достигнутому в воскресенье соглашению, отметив, что действия армии угрожают серьезной дестабилизацией на северо-востоке Сирии. Командование армии в свое очередь заявило, что отдельные отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) и сторонников прежних властей Сирии предпринимают попытки сорвать соглашение о прекращении огня атаками на сирийскую армию.