Воры украли 55 тонн медного кабеля с секретной базы в Британии

Грабители выехали с территории военного объекта через главные ворота, сообщил источник.

Источник: Аргументы и факты

Грабители вынесли 55 тонн медного кабеля с «секретной» британской авиабазы, покинув ее через главные ворота, пишет The Sun со ссылкой на источник.

Он рассказал, что кабель хранился на краю взлетно-посадочной полосы базы. Грабители прорезали отверстие в ограждении и погрузили на грузовик 16 катушек кабеля весом 3,5 тонн каждая. Однако из-за большого веса грузовик не смог проехать по траве, поэтому воры выехали из базы через главные ворота, сообщил источник.

По его словам, ущерб от действий грабителей оценивается в 400 тыс. фунтов (41 млн рублей).

По данным издания, речь идет о базе RAF Wyton, где в том числе размещается штаб недавно созданной разведслужбы, которой поручена работа по противодействию якобы угрозам со стороны России и Китая.

Ранее сообщалось, что во время ограбления Лувра в октябре 2025 года было похищено более восьми тысяч алмазов и почти 200 жемчужин.

