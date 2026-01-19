Воры украли 55 тонн медного кабеля с секретной базы в Британии

Грабители вынесли 55 тонн медного кабеля с «секретной» британской авиабазы, покинув ее через главные ворота, пишет The Sun со ссылкой на источник.
Он рассказал, что кабель хранился на краю взлетно-посадочной полосы базы. Грабители прорезали отверстие в ограждении и погрузили на грузовик 16 катушек кабеля весом 3,5 тонн каждая. Однако из-за большого веса грузовик не смог проехать по траве, поэтому воры выехали из базы через главные ворота, сообщил источник.
По его словам, ущерб от действий грабителей оценивается в 400 тыс. фунтов (41 млн рублей).
По данным издания, речь идет о базе RAF Wyton, где в том числе размещается штаб недавно созданной разведслужбы, которой поручена работа по противодействию якобы угрозам со стороны России и Китая.
