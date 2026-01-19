Авария произошла на внешней стороне 20-го километра МКАД

На внешней стороне 20-го километра МКАД произошла авария, на месте случившегося работают городские оперативные службы. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
ДТП произошло в районе съезда № 20.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал ведомства.
В тот же день на Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара столкнулись электробус и легковой автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Из-за аварии одного пострадавшего пришлось извлекать из поврежденной машины. В момент происшествия в электробусе не было пассажиров. В связи с инцидентом в районе случившегося были перекрыты три полосы движения в сторону области.