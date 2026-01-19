В Нигерии похитили 171 прихожанина во время нападения на церкви

В последнее время в Нигерии участились похищения людей. В нигерийском штате Кебби вооруженные бандиты 17 ноября похитили 24 ученицы государственной школы для девочек и убили заместителя директора. Кроме того, в ночь на 19 ноября преступники атаковали церковь в городе Экити штата Квара и похитили 38 прихожан. За заложников потребовали выкуп в размере 3,8 миллиарда найр (2,6 миллиона долларов). Несколько позднее, 21 ноября, вооруженные лица совершили похищение 230 учеников и сотрудников частной школы Святой Марии. В конце ноября в центральной Нигерии бандиты похитили 54 жителя одной из нигерийских деревень, позднее в том же регионе в ходе нападения на церковь были захвачены пастор и 11 прихожан. В декабре похищения во время богослужений продолжились: 15 декабря террористы похитили 15 человек в штате Коги в центральной Нигерии.