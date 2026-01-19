В Ярославле на железнодорожном переезде грузовик столкнулся с тепловозом

По предварительным данным ведомства, тепловоз столкнулся с грузовиком, выехавшим на железнодорожные пути в районе Тормозного шоссе. Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить удар.
«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде путей необщего пользования в Ярославле. Пострадавших нет, схода подвижного состава не произошло», — говорится в сообщении в Telegram-канале транспортной прокуратуры.
Отмечается, что Ярославская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия на переезде в районе Тормозного шоссе.