В Ярославле на железнодорожном переезде грузовик столкнулся с тепловозом

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Грузовой автомобиль столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде в Ярославле, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

По предварительным данным ведомства, тепловоз столкнулся с грузовиком, выехавшим на железнодорожные пути в районе Тормозного шоссе. Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить удар.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде путей необщего пользования в Ярославле. Пострадавших нет, схода подвижного состава не произошло», — говорится в сообщении в Telegram-канале транспортной прокуратуры.

Отмечается, что Ярославская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия на переезде в районе Тормозного шоссе.