В Ярославле на железнодорожном переезде грузовик столкнулся с тепловозом

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде путей необщего пользования в Ярославле. Пострадавших нет, схода подвижного состава не произошло», — говорится в сообщении в Telegram-канале транспортной прокуратуры.