Число жертв столкновения поездов в Испании возросло до 40

В публикации издания указывается, что подтверждена гибель 40 человек, а также 41 пострадавший был доставлен в больницы, среди которых четверо несовершеннолетних. Всего медицинскую помощь получили 122 человека, пятеро из них — дети. Ранее утром сообщалось о 39 погибших.