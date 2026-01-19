Число жертв столкновения поездов в Испании возросло до 40

Испанская газета ABC сообщила, что столкновение скоростных поездов в Испании привело к увеличению числа жертв до 40 человек.
В публикации издания указывается, что подтверждена гибель 40 человек, а также 41 пострадавший был доставлен в больницы, среди которых четверо несовершеннолетних. Всего медицинскую помощь получили 122 человека, пятеро из них — дети. Ранее утром сообщалось о 39 погибших.
Согласно предварительным данным, накануне вечером в испанской провинции Кордова произошла авария с участием поездов Iryo и Alvia, двигавшихся в противоположных направлениях. Поезд Iryo, перевозивший около 300 пассажиров, по неустановленным причинам сошел с рельсов на ровном участке пути. Оказавшись на соседней колее, он спровоцировал аварию второго состава.
Глава железнодорожной компании Renfe Альваро Фернандес отметил, что интервал между первым сходом с рельсов и последующим столкновением составил 20 секунд. Система безопасности должна была заблокировать участок и подать сигнал экстренного торможения, однако этого не произошло.