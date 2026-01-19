Дом экономившего на отоплении жителя Канады превратился в ледяной замок

Сообщается, что из-за сильных холодов в квартире произошло замерзание и разрыв труб, в результате чего вода и лед заполнили помещение. Владелец здания Жак Нолт сообщил, что ущерб оказался значительным, так как из-за воды разбухли стены и потолки, и теперь необходимо провести демонтаж, высушить и восстановить квартиру. Он сказал, что это первый в его практике случай, когда возникает такая экстремальная ситуация.