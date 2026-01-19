Дом экономившего на отоплении жителя Канады превратился в ледяной замок

В канадском городе Труа-Ривьер в провинции Квебек арендатор, уехав в отпуск на несколько месяцев, полностью отключил отопление в квартире, в результате она превратилась в ледяной замок, пишет южнокорейское издание The Korea Times.
Сообщается, что из-за сильных холодов в квартире произошло замерзание и разрыв труб, в результате чего вода и лед заполнили помещение. Владелец здания Жак Нолт сообщил, что ущерб оказался значительным, так как из-за воды разбухли стены и потолки, и теперь необходимо провести демонтаж, высушить и восстановить квартиру. Он сказал, что это первый в его практике случай, когда возникает такая экстремальная ситуация.
По словам владельца, уехавший арендатор уже официально выселен, так как в свое тсуствие не платил арендную плату.
Издание отмечает, что стоимость жизни в Канаде в последнее время выросла, и некоторые жильцы, покидая свои дома, отключают отопление, чтобы и сэкономить на счетах за электроэнергию.
Владельцы и специалисты напомнили жителям Квебека, что даже если их нет дома, зимой необходимо поддерживать минимальную температуру, так как ликвидация последствий их действий может обойтись дороже сэкономленных счетов за отопление.
