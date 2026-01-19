Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве на остановке в Электростали

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об убийстве молодого человека на остановке в подмосковной Электростали. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о первоначальных результатах расследования, дав правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сказано на сайте СК РФ.
Инцидент случился 18 января в рейсовом автобусе, у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров — 19-летним парнем. Конфликтующие покинули салон автобуса, после чего между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент 19-летний молодой человек достал нож и ударил одного из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в больнице помощь, потерпевший скончался.
Заведено уголовное дело об убийстве. В настоящее время фигуранта задержали. На допросе он признал вину.
Также прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудили после убийства юноши на остановке в Электростали. Молодого человека зарезал сверстник.