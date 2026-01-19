ПВО уничтожила 47 дронов ВСУ над территорией России

«Девятнадцатого января текущего года в период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА — над территорией Ростовской области, 19 БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Калужской области и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении.
