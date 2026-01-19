Средства ПВО за три часа уничтожили 47 украинских беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 47 беспилотников ВСУ над Российской Федерацией. Об этом в понедельник, 19 января, сообщило Министерство обороны России.
— В период с 20:00 до 23:00 средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 47 дронов ВСУ: 21 беспилотник — над Ростовской областью, 19 БПЛА — над Брянской областью, пять дронов — над Калужской областью и по одному беспилотнику — над Белгородской и Курской областями, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В тот же день в городе Каменке-Днепровской Запорожской области украинские дроны нанесли удары по школе «Скифия», где в тот момент находились 10 сотрудников и 15 учеников.
В результате атак никто не пострадал, повреждения получили легковая машина и остекление здания. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Также беспилотник ВСУ нанес удар по жилому дому в селе Отрадное Белгородской области. В результате атаки был ранен мужчина, который погиб при повторной атаке БПЛА на автомобиль во время транспортировки в больницу.