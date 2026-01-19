Ричмонд
Над регионами России сбили 47 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за три часа уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников над несколькими регионами страны.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

Инцидент произошел 19 января 2026 года в вечернее время, с 20:00 до 23:00 по московскому времени. В указанный период дежурные расчеты ПВО отражали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Ростовской и Брянской областей — 21 и 19 соответственно. Еще пять беспилотников уничтожили в Калужской области, по одному аппарату было перехвачено над Белгородской и Курской областями.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны в ночь с 18 на 19 января обезвредили в небе над регионами РФ 92 вражеских беспилотника.

