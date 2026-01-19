Системы ПВО сбили 47 украинских дронов за три часа над регионами России

По данным военного ведомства, 21 дрон был сбит над Ростовской областью, 19 — над Брянской, пять — над Калужской, по одному — в Белгородской и Курской областях. Все БПЛА были самолётного типа и ликвидированы дежурными средствами ПВО.
Ранее Life.ru писал, что российские войска поразили места запуска дальнобойных украинских беспилотников. В операции использовались авиация, ударные БПЛА, артиллерия и ракетные войска. По данным Минобороны, удары пришлись по объектам энергетики, транспортной инфраструктуры и сконцентрированной живой силе противника в более чем 150 районах.
