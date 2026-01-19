Ричмонд
Системы ПВО сбили 47 украинских дронов за три часа над регионами России

Вечером в понедельник, 19 января, Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 47 украинских беспилотных летательных аппаратов за три часа. Отражение атаки происходило с 20:00 до 23:00 мск, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Life.ru

По данным военного ведомства, 21 дрон был сбит над Ростовской областью, 19 — над Брянской, пять — над Калужской, по одному — в Белгородской и Курской областях. Все БПЛА были самолётного типа и ликвидированы дежурными средствами ПВО.

Ранее Life.ru писал, что российские войска поразили места запуска дальнобойных украинских беспилотников. В операции использовались авиация, ударные БПЛА, артиллерия и ракетные войска. По данным Минобороны, удары пришлись по объектам энергетики, транспортной инфраструктуры и сконцентрированной живой силе противника в более чем 150 районах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

