РЕН ТВ: В человека выстрелили на Люблинской улице в Москве

Инцидент произошел вечером 15 января. Группа мужчин некультурно вела себя в автобусе. Это не понравилось одному из пассажиров. Он сделал компании замечание. Впоследствии они вышли на улицу, где продолжили разборки. Пассажир достал пистолет и выстрелил в троих дебоширов. Злоумышленником оказался 17-летний юноша. Всех участников конфликта доставили в больницу. Изначально сообщалось о четырех пострадавших.