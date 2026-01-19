РЕН ТВ: В человека выстрелили на Люблинской улице в Москве

Человек получил огнестрельное ранение на Люблинской улице в Москве. Об этом в понедельник, 19 января, сообщил источник РЕН ТВ.
— На место происшествия оперативно прибыли несколько машин скорой помощи и автомобиль сотрудников ДПС. Вокруг них собралась толпа людей, — сказано в Telegram-канале портала.
До пяти человек увеличилось количество пострадавших в результате стрельбы на остановке в центре Москвы. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
Инцидент произошел вечером 15 января. Группа мужчин некультурно вела себя в автобусе. Это не понравилось одному из пассажиров. Он сделал компании замечание. Впоследствии они вышли на улицу, где продолжили разборки. Пассажир достал пистолет и выстрелил в троих дебоширов. Злоумышленником оказался 17-летний юноша. Всех участников конфликта доставили в больницу. Изначально сообщалось о четырех пострадавших.
Правоохранители организовали проверку по факту инцидента. В Сети также появилось видео драки около остановки.