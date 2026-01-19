Три тягача устроили смертельную аварию на «трассе смерти» под Екатеринбургом. Фото

«В результате столкновения грузовых автомобилей Peugeot Boxer, Sany и MAN водитель автомобиля MAN скончался на месте от полученных травм. Для проведения всех необходимых мероприятий на место ДТП прибыли экипажи ДПС, следственно-оперативная группа и другие службы», — рассказали в ведомстве.