Три тягача устроили смертельную аварию на «трассе смерти» под Екатеринбургом. Фото

Около Камышлова (Свердловская область) на Тюменском тракте сразу три фуры устроили аварию. В ДТП пострадали авто Peugeot Boxer, Sany и MAN. Водитель последнего тягача скончался, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

На месте аварии сотрудники ГАИ выясняют причину трагедии.

«В результате столкновения грузовых автомобилей Peugeot Boxer, Sany и MAN водитель автомобиля MAN скончался на месте от полученных травм. Для проведения всех необходимых мероприятий на место ДТП прибыли экипажи ДПС, следственно-оперативная группа и другие службы», — рассказали в ведомстве.

Сейчас движение на этом участке трассы организовано в одну полосу. Водителей просят быть внимательными во время плохой видимости на дороге и сбавлять скорость.