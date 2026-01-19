Три тягача устроили смертельную аварию на «трассе смерти» под Екатеринбургом. Фото

На месте аварии сотрудники ГАИ выясняют причину трагедии.
Около Камышлова (Свердловская область) на Тюменском тракте сразу три фуры устроили аварию. В ДТП пострадали авто Peugeot Boxer, Sany и MAN. Водитель последнего тягача скончался, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате столкновения грузовых автомобилей Peugeot Boxer, Sany и MAN водитель автомобиля MAN скончался на месте от полученных травм. Для проведения всех необходимых мероприятий на место ДТП прибыли экипажи ДПС, следственно-оперативная группа и другие службы», — рассказали в ведомстве.
Сейчас движение на этом участке трассы организовано в одну полосу. Водителей просят быть внимательными во время плохой видимости на дороге и сбавлять скорость.