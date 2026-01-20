Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения девочки в Адыгее

Председатель Следственного России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жестокого избиения 14-летней школьницы сверстницами в Республике Адыгее. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в пресс-службе ведомства.
В СМИ было размещено видеообращение к Бастрыкину жительницы Адыгеи по вопросу совершения группой подростков противоправных действий в отношении ее 14-летней дочери в Майкопе. Пять девочек на почве личных неприязненных отношений жестоко избили ее. Пострадавшую доставили в больницу.
— Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК РФ по Адыгее Василию Ларину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Также он поручил управлению кадров СК России провести служебную проверку в связи с озвученными в обращении доводами. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В декабре 2025 года в Нижнем Тагиле Свердловской области девятиклассник и его 20-летний знакомый избили школьника до сотрясения мозга из-за отказа отдать банковскую карту. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.