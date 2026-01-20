Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения девочки в Адыгее

В СМИ было размещено видеообращение к Бастрыкину жительницы Адыгеи по вопросу совершения группой подростков противоправных действий в отношении ее 14-летней дочери в Майкопе. Пять девочек на почве личных неприязненных отношений жестоко избили ее. Пострадавшую доставили в больницу.