Более 100 автомобилей столкнулись на трассе из-за снегопада

В результате снегопада на трассе в американском штате Мичиган произошло массовое столкновение, в котором участвовало более ста автомобилей. По предварительным данным местной полиции, в аварию попало от 30 до 40 грузовых фур.
Как сообщили власти в социальной сети X, есть многочисленные пострадавшие, но на данный момент информация о погибших не поступала.
По уточнённым данным телеканала FOX Weather, со ссылкой на офис шерифа округа Оттава, в результате инцидента, случившегося утром, от 9 до 12 человек получили ранения.
