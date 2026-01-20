Ричмонд
Более 100 автомобилей столкнулись на трассе из-за снегопада

В результате снегопада на трассе в американском штате Мичиган произошло массовое столкновение, в котором участвовало более ста автомобилей.

По предварительным данным местной полиции, в аварию попало от 30 до 40 грузовых фур.

Как сообщили власти в социальной сети X, есть многочисленные пострадавшие, но на данный момент информация о погибших не поступала.

По уточнённым данным телеканала FOX Weather, со ссылкой на офис шерифа округа Оттава, в результате инцидента, случившегося утром, от 9 до 12 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что пойманного в Сочи американца посадили на пять лет.

