В США сравнили покупку Гренландии с Аляской у России

США уже располагают в Гренландии военной инфраструктурой, а сама территория имеет ключевое значение для контроля над арктическими маршрутами и минеральными ресурсами. Журнал указывает, что Вашингтон исторически проявлял интерес к острову и даже предпринимал попытки его выкупа у Дании в XX веке. В публикации отмечается, что гренландское общество сохраняет собственную идентичность и стремится к расширению автономии, а сценарий возможного сближения с США, по оценке The National Interest, может обсуждаться в долгосрочной перспективе как один из вариантов будущего статуса острова.