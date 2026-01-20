Ричмонд
В США сравнили покупку Гренландии с Аляской у России

Соединенным Штатам выгодно добиваться присоединения Гренландии по аналогии с тем, как в 19 веке была оформлена покупка у России Аляски. Такой вывод сделали эксперты в публикации The National Interest.

США может взять Гренландию в аренду, пишет National Interest.

Соединенным Штатам выгодно добиваться присоединения Гренландии по аналогии с тем, как в 19 веке была оформлена покупка у России Аляски. Такой вывод сделали эксперты в публикации The National Interest.

«Россия решила продать Аляску Соединенным Штатам, потому что это была отдаленная, не связанная с ними территория, которую было трудно приобрести и которая представляла собой значительное бюджетное бремя. Гренландия вызывает у Дании аналогичные опасения. Жители Аляски, не утратив своего самобытного характера, добились огромного процветания в составе Соединенных Штатов», — пишет The National Interest.

США уже располагают в Гренландии военной инфраструктурой, а сама территория имеет ключевое значение для контроля над арктическими маршрутами и минеральными ресурсами. Журнал указывает, что Вашингтон исторически проявлял интерес к острову и даже предпринимал попытки его выкупа у Дании в XX веке. В публикации отмечается, что гренландское общество сохраняет собственную идентичность и стремится к расширению автономии, а сценарий возможного сближения с США, по оценке The National Interest, может обсуждаться в долгосрочной перспективе как один из вариантов будущего статуса острова.

