Член СПЧ заявила о страхе ездить в автобусах после убийства в Подмосковье

Убийство молодого человека в подмосковной Электростали вызывает страх перед поездками в общественном транспорте. Об этом в понедельник, 19 января, высказалась член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, главный редактор портала «Регнум» Марина Ахмедова.
18 января в Электростали конфликт молодых людей привел к смерти 18-летнего юноши. Один из участников применил нож. Сообщалось, что причиной всему якобы стало замечание, сказанное пассажиром автобуса сидевшей в салоне компании.
— Парни не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание. И не ведут себя так, чтобы можно было подумать, что замечание им можно сделать без последствий для себя. А пока только хочется сказать — как страшно ездить в автобусах, — написала Ахмедова в Telegram-канале.
19 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об убийстве молодого человека на остановке в подмосковной Электростали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент случился 18 января в рейсовом автобусе, у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров — 19-летним парнем. Конфликтующие покинули салон автобуса, после чего между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент 19-летний молодой человек достал нож и ударил одного из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в больнице помощь, потерпевший скончался.