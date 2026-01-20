Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Член СПЧ заявила о страхе ездить в автобусах после убийства в Подмосковье

Убийство молодого человека в подмосковной Электростали вызывает страх перед поездками в общественном транспорте. Об этом в понедельник, 19 января, высказалась член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, главный редактор портала «Регнум» Марина Ахмедова.

Убийство молодого человека в подмосковной Электростали вызывает страх перед поездками в общественном транспорте. Об этом в понедельник, 19 января, высказалась член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, главный редактор портала «Регнум» Марина Ахмедова.

18 января в Электростали конфликт молодых людей привел к смерти 18-летнего юноши. Один из участников применил нож. Сообщалось, что причиной всему якобы стало замечание, сказанное пассажиром автобуса сидевшей в салоне компании.

— Парни не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание. И не ведут себя так, чтобы можно было подумать, что замечание им можно сделать без последствий для себя. А пока только хочется сказать — как страшно ездить в автобусах, — написала Ахмедова в Telegram-канале.

19 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об убийстве молодого человека на остановке в подмосковной Электростали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент случился 18 января в рейсовом автобусе, у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров — 19-летним парнем. Конфликтующие покинули салон автобуса, после чего между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент 19-летний молодой человек достал нож и ударил одного из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в больнице помощь, потерпевший скончался.