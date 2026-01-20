Пропавшая в Саудовской Аравии малазийская актриса Надя Кесума скончалась

Актриса была объявлена пропавшей 15 января, и власти Саудовской Аравии подтвердили, что она покинула территорию аэропорта, но затем её следы терялись. Супруг артистки уточнил, что её доставили в больницу в тот же день, но врачам не удалось её спасти. Кесума летела из Малайзии в Париж в составе группы с остановкой в Лондоне.