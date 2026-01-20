Пропавшая в Саудовской Аравии малазийская актриса Надя Кесума скончалась

Актриса была объявлена пропавшей 15 января, и власти Саудовской Аравии подтвердили, что она покинула территорию аэропорта, но затем её следы терялись. Супруг артистки уточнил, что её доставили в больницу в тот же день, но врачам не удалось её спасти. Кесума летела из Малайзии в Париж в составе группы с остановкой в Лондоне.
Надя Кесума была популярной малазийской актрисой, известной по сериалам «Убийца» и «Ангел 69». Её внезапная смерть вдали от дома и первоначальные сообщения о пропаже вызвали широкий резонанс в Малайзии и соседних странах, подогревая слухи и спекуляции до выяснения официальной причины.
Ранее стало известно, что известная российская блогер Карина Штерн скончалась в возрасте 23 лет после трёхлетней борьбы с агрессивной формой рака — альвеолярной рабдомиосаркомой. О её смерти сообщил отец, который отметил, что, несмотря на диагноз, она заряжала всех своей энергией, исполнила детские мечты и прожила яркую жизнь. После периода ремиссии болезнь вернулась, и 18 января Карины не стало. Её похороны пройдут в Барнауле.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.