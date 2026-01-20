В Мичигане из-за снегопада столкнулись более 100 автомобилей

Ранее в Челябинской области также произошло серьёзное ДТП. Рейсовый автобус ПАЗ при объезде препятствия выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Howo. После удара автобус врезался в стоявший на обочине КамАЗ. В результате аварии пострадали 14 человек.