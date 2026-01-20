В Мичигане из-за снегопада столкнулись более 100 автомобилей

ДТП со 100 машинами в Мичигане. Видео © X / xevtfm.
«Сообщается о многочисленных пострадавших; на данный момент смертельных случаев, по имеющейся информации, нет. Управление шерифа округа Оттава активно расследует сообщение о массовой аварии с участием около 100 транспортных средств», — написали правоохранители в X.
По предварительным данным, в цепочке столкновений участвовали от 30 до 40 грузовиков. Местный офис шерифа сообщил, что травмы получили от девяти до 12 человек.
Ранее в Челябинской области также произошло серьёзное ДТП. Рейсовый автобус ПАЗ при объезде препятствия выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Howo. После удара автобус врезался в стоявший на обочине КамАЗ. В результате аварии пострадали 14 человек.
