В Мичигане из-за снегопада столкнулись более 100 автомобилей

В штате Мичиган произошло массовое ДТП — на трассе столкнулись свыше 100 автомобилей. Причиной аварии на шоссе I-196 на западе штата стал сильный снегопад. Есть пострадавшие, сообщила местная полиция.

Источник: Life.ru

ДТП со 100 машинами в Мичигане. Видео © X / xevtfm.

«Сообщается о многочисленных пострадавших; на данный момент смертельных случаев, по имеющейся информации, нет. Управление шерифа округа Оттава активно расследует сообщение о массовой аварии с участием около 100 транспортных средств», — написали правоохранители в X.

По предварительным данным, в цепочке столкновений участвовали от 30 до 40 грузовиков. Местный офис шерифа сообщил, что травмы получили от девяти до 12 человек.

Ранее в Челябинской области также произошло серьёзное ДТП. Рейсовый автобус ПАЗ при объезде препятствия выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Howo. После удара автобус врезался в стоявший на обочине КамАЗ. В результате аварии пострадали 14 человек.

