В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в ночь на вторник сообщил о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Источник: Соцсети

«Взрыв в одном из районов Запорожья… Повторные взрывы в Запорожской области», — написал Федоров в Telegram-канале.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.