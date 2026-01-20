С секретной базы британской разведки украли более 50 тонн медного кабеля

Преступники прорезали дыру в ограждении, заехали на территорию на грузовике и с помощью крана погрузили 16 катушек общим весом 55 тонн. После этого они спокойно выехали через центральные ворота, так как загруженный автомобиль не смог бы проехать обратно через пролом.
Ущерб оценивается примерно в 41 миллион рублей. На базе, как уточняет газета, размещается военная разведка и новая служба, созданная для противодействия угрозам со стороны России и Китая. Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать инцидент.
Ранее во Франции у преступной группировки, специализировавшейся на хищении медного кабеля, были конфискованы активы на общую сумму 4,5 миллиона евро. Операция по задержанию фигурантов была проведена ещё в июне 2025 года, в результате чего были арестованы 17 человек. Они подозреваются в краже не менее 189 тонн кабеля с 72 строительных площадок, где материалы предназначались для модернизации телекоммуникационных сетей в столичном регионе.
