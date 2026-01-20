Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С секретной базы британской разведки украли более 50 тонн медного кабеля

С британской авиабазы RAF Wyton, где размещается штаб разведслужбы, была похищена крупная партия медного кабеля. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Sun.

Источник: Life.ru

Преступники прорезали дыру в ограждении, заехали на территорию на грузовике и с помощью крана погрузили 16 катушек общим весом 55 тонн. После этого они спокойно выехали через центральные ворота, так как загруженный автомобиль не смог бы проехать обратно через пролом.

Ущерб оценивается примерно в 41 миллион рублей. На базе, как уточняет газета, размещается военная разведка и новая служба, созданная для противодействия угрозам со стороны России и Китая. Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать инцидент.

Ранее во Франции у преступной группировки, специализировавшейся на хищении медного кабеля, были конфискованы активы на общую сумму 4,5 миллиона евро. Операция по задержанию фигурантов была проведена ещё в июне 2025 года, в результате чего были арестованы 17 человек. Они подозреваются в краже не менее 189 тонн кабеля с 72 строительных площадок, где материалы предназначались для модернизации телекоммуникационных сетей в столичном регионе.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.