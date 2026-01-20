С секретной базы британской разведки украли более 50 тонн медного кабеля

Ранее во Франции у преступной группировки, специализировавшейся на хищении медного кабеля, были конфискованы активы на общую сумму 4,5 миллиона евро. Операция по задержанию фигурантов была проведена ещё в июне 2025 года, в результате чего были арестованы 17 человек. Они подозреваются в краже не менее 189 тонн кабеля с 72 строительных площадок, где материалы предназначались для модернизации телекоммуникационных сетей в столичном регионе.