Задержанный за убийство юноши в Электростали заявил, что был в шоковом состоянии

Подозреваемый в убийстве на остановке в подмосковной Электростали сообщил правоохранителям, что был в шоковом состоянии во время драки. Кадры допроса в понедельник, 19 января, опубликовало региональное ГУ МВД России.
Задержанный рассказал, что взял нож с собой из квартиры брата. В момент конфликта, по его словам, он находился в «шоковом состоянии».
— Я был в шоком состоянии, и во время этого конфликта я применил нож, — заявил подозреваемый на видео в Telegram-канале ведомства.
19 января председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об убийстве молодого человека на остановке в Электростали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент случился 18 января в автобусе. У группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров — 19-летним парнем. Конфликтующие покинули салон автобуса, после чего между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент 19-летний юноша достал нож и ударил одного из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в больнице помощь, потерпевший умер.