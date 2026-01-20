Задержанный за убийство юноши в Электростали заявил, что был в шоковом состоянии

Инцидент случился 18 января в автобусе. У группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров — 19-летним парнем. Конфликтующие покинули салон автобуса, после чего между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент 19-летний юноша достал нож и ударил одного из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в больнице помощь, потерпевший умер.