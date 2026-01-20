В ХМАО пятые сутки волонтеры ищут двух пропавших юношей. Фото

Аналогичное сообщение выпущено по поводу пропажи Кирилла Шпаковского. Он также 15 января ушел из дома по улице Школьная, 8 в Излучинске и с тех пор не выходит на связь. О местонахождении пропавших волонтеры просят сообщать по телефонам: 8−964−097−0219 или 8−932−406−4144.