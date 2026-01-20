Ричмонд
В ХМАО пятые сутки волонтеры ищут двух пропавших юношей. Фото

В поселке Излучинск (ХМАО) 15 января ушли из дома и пропали Дмитрий Тимофеев и Кирилл Шпаковский. О пропаже юношей в соцсети сообщает поисковый отряд «Азимут».

Ребята перестали выходить на связь с 15 января.

«Помогите установить местонахождение человека: Тимофеева Дмитрия Вячеславовича, 2002 г.р. 15.01.2026 года ушел из дома по адресу: пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, 19б и по настоящее время его местонахождение не установлено», — сообщается в сообществе поисковиков в соцсети vk.com.

Аналогичное сообщение выпущено по поводу пропажи Кирилла Шпаковского. Он также 15 января ушел из дома по улице Школьная, 8 в Излучинске и с тех пор не выходит на связь. О местонахождении пропавших волонтеры просят сообщать по телефонам: 8−964−097−0219 или 8−932−406−4144.

Оба юноши пропали 15 января Оба юноши пропали 15 января.