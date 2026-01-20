Госдолг США бьет рекорды при Трампе

Госдолг США за первый год после возвращения Дональда Трампа в Белый дом вырос на 2,25 триллиона долларов и достиг 38,5 триллиона. Это максимальный прирост для первого года президентства за всю историю страны. Об этом 19 января сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства финансов США и собственные расчеты агентства.