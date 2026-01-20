Госдолг США бьет рекорды при Трампе

Трамп поставил абсолютный рекорд в 2,25 триллиона долларов.
Госдолг США за первый год после возвращения Дональда Трампа в Белый дом вырос на 2,25 триллиона долларов и достиг 38,5 триллиона. Это максимальный прирост для первого года президентства за всю историю страны. Об этом 19 января сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства финансов США и собственные расчеты агентства.
Предыдущим рекордсменом по наращиванию долга в первый год президентства был Джо Байден. При нем задолженность США увеличилась на 2,1 триллиона долларов. Ранее один из самых заметных скачков пришелся на первый срок Барака Обамы, когда на фоне глобального финансового кризиса 2008−2009 годов госдолг за год вырос на 1,7 триллиона долларов.
Самым умеренным по росту госдолга в 21 веке стал Джордж Буш младший. В первый год его работы в Белом доме объем задолженности увеличился всего на 196 миллиардов долларов.