В Тюмени пенсионер обменял 15 млн рублей на кило золота и отдал его мошенникам

В Тюмени пенсионер попался на уловки лже-полицейских. Он обменял 14,8 миллиона рублей сбережений на 1,25 килограмма золота и передал этот груз курьеру мошенников. О произошедшем сообщает прокуратура региона в соцсети.

Отдавая золото курьеру пенсионер считал, что помогает полиции.

«Неизвестные, позвонив на сотовый телефон пенсионера, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили потерпевшего обменять его сбережения, которые составили более 14,8 млн на 1,25 кг золота и передать их курьеру», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мошенники убедили тюменца, что он помогает полиции в раскрытии преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует ход и результаты его расследования.