В Тюмени пенсионер обменял 15 млн рублей на кило золота и отдал его мошенникам

«Неизвестные, позвонив на сотовый телефон пенсионера, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили потерпевшего обменять его сбережения, которые составили более 14,8 млн на 1,25 кг золота и передать их курьеру», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мошенники убедили тюменца, что он помогает полиции в раскрытии преступления.