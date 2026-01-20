В Тюмени пенсионер обменял 15 млн рублей на кило золота и отдал его мошенникам

Отдавая золото курьеру пенсионер считал, что помогает полиции.
В Тюмени пенсионер попался на уловки лже-полицейских. Он обменял 14,8 миллиона рублей сбережений на 1,25 килограмма золота и передал этот груз курьеру мошенников. О произошедшем сообщает прокуратура региона в соцсети.
«Неизвестные, позвонив на сотовый телефон пенсионера, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили потерпевшего обменять его сбережения, которые составили более 14,8 млн на 1,25 кг золота и передать их курьеру», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мошенники убедили тюменца, что он помогает полиции в раскрытии преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует ход и результаты его расследования.