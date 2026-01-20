Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 40

Изначально речь шла о 39 жертвах, затем издание сообщило о 41 погибшем, однако позже скорректировало информацию. По последним данным, ещё 31 человек числится пропавшим без вести.
Крупная железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января в районе населённого пункта Адамус в автономном сообществе Андалусия. Поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид и перевозивший около 300 пассажиров, сошёл с рельсов и выехал на соседние пути, где в этот момент шёл состав оператора Renfe из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошёл с рельсов, причины ЧП устанавливаются, ведётся расследование.
Ранее Life.ru писал, что Россия выразила соболезнования в связи с катастрофой поездов в Испании. В МИД РФ заявили о поддержке испанского народа, а также родных и близких погибших в результате трагедии в Андалусии.
