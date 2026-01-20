Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 40

Крупная железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января в районе населённого пункта Адамус в автономном сообществе Андалусия. Поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид и перевозивший около 300 пассажиров, сошёл с рельсов и выехал на соседние пути, где в этот момент шёл состав оператора Renfe из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошёл с рельсов, причины ЧП устанавливаются, ведётся расследование.