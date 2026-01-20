В Уссурийске мужчина устроил погром и драку с подростком из-за ссоры

В Уссурийске полиция завела уголовное дело о хулиганстве против 34-летнего местного жителя. Инцидент произошел во дворе дома на улице Пролетарской и разгорелся на почве бытовой ссоры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Как установили правоохранители, мужчина, поругавшись со своей сожительницей, решил отомстить и целенаправленно повредил автомобиль, принадлежащий ее матери. На этом он не остановился. Когда другая жительница дома сделала ему замечание, нарушитель спровоцировал драку с ее несовершеннолетним сыном.
Теперь злоумышленнику грозит серьезное наказание по статье «Хулиганство». Следствие по данному уголовному делу продолжается, устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.