В США из-за снегопада на трассе произошло ДТП с более чем 100 автомобилями

Массовое ДТП произошло утром 19 января на трассе в американском штате Мичиган, его участниками стали свыше 100 автомобилей, сообщила местная полиция.
В результате случившегося пострадали люди.
«Сообщается о многочисленных пострадавших; на данный момент смертельных случаев, по имеющейся информации, нет», — сообщила полиция на своей странице в социальной сети X*.
По предварительной информации, среди машин, которые столкнулись на трассе, есть от 30 до 40 грузовых фур. Расследованием происшествия занимается управление шерифа округа Оттава. Согласно его данным, которые приводит FOX Weather, в ДТП получили травмы от девяти до 12 человек.
Напомним, 19 января в Кингисеппском районе Ленинградской области пять человек пострадали в результате аварии с автобусом. Водитель транспортного средства не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.
Также сообщалось о ДТП, которое произошло в Коркинском муниципальном округе Челябинской области. В аварию попал автобус, в котором находились 21 человек. После случившегося госпитализировали не менее 14 пострадавших, включая водителя и троих детей.
