Губернатор Камчатки: регион просит помощи у Москвы из-за аномального циклона

Власти Камчатского края обратились в правительство России за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов, ставших самыми мощными за последние десятилетия. Об этом 20 января сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем telegram-канале. Речь идет о дополнительных силах и специализированной технике для расчистки дорог и обеспечения работы экстренных служб в Петропавловске-Камчатском и других муниципалитетах, пострадавших от череды циклонов.

Циклон обрушился на восток России.

Глава региона пояснил, что решение последовало по итогам ночного объезда дорожной сети краевого центра и анализа исполнения ранее отданных поручений. «По итогам оценки исполнения поручений во время ночного объезда дорог Петропавловска-Камчатского, принял решение и обратился в правительство Российской Федерации за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов. Дорожники максимально мобилизовались — работает большое количество техники, люди трудятся на износ», — написал Солодов. По его словам, региональные ресурсы задействованы полностью, но их недостаточно для оперативного восстановления транспортной доступности в условиях продолжающихся снегопадов и метелей.

Солодов подчеркнул, что в крае нет необходимого объема специализированной высокопроходимой техники, способной эффективно работать в многометровых заносах и на сложном рельефе. Он сообщил, что власти Камчатки заручились поддержкой заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева по вопросу выделения дополнительной техники. В первоочередной перечень включены высокопроизводительные шнекороторные машины для пробивки и уширения проездов, а также транспорт для эвакуации тяжелобольных и обеспечения работы бригад скорой помощи в условиях, когда стандартный подъезд к домам невозможен.

Череда мощных циклонов обрушилась на Камчатку с середины ноября. По данным региональных властей, наиболее сложная обстановка сохраняется в Петропавловске-Камчатском, где из-за рекордных осадков и осложнения транспортной ситуации действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Муниципальные и краевые службы продолжают круглосуточную расчистку улично-дорожной сети, дворов и подъездов к социальным объектам, однако снежные валы и переметы вновь формируются из-за сохраняющихся неблагоприятных метеоусловий.

