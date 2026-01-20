Губернатор Камчатки: регион просит помощи у Москвы из-за аномального циклона

Солодов подчеркнул, что в крае нет необходимого объема специализированной высокопроходимой техники, способной эффективно работать в многометровых заносах и на сложном рельефе. Он сообщил, что власти Камчатки заручились поддержкой заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева по вопросу выделения дополнительной техники. В первоочередной перечень включены высокопроизводительные шнекороторные машины для пробивки и уширения проездов, а также транспорт для эвакуации тяжелобольных и обеспечения работы бригад скорой помощи в условиях, когда стандартный подъезд к домам невозможен.