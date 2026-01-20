Один клик — минус 55 миллионов: узбекистанец стал наглядным примером, почему нельзя открывать файлы от незнакомцев в Telegram

Мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором рассказал, что получил сообщение с неизвестного номера. В чате был прикреплён файл в формате APK, и он автоматически нажал на него, решив посмотреть, что это такое.
На первый взгляд ничего не произошло. Телефон не выдал ошибок, никаких окон не открылось, и мужчина решил, что это обычный технический сбой. Однако спустя некоторое время он обнаружил, что с его банковской карты исчезли 55 миллионов сумов.
Как выяснилось в ходе оперативных мероприятий, после открытия APK-файла на устройство был установлен вредоносный код. С его помощью злоумышленники получили доступ к банковским данным потерпевшего и вывели деньги через так называемых дропперов.
Дропперы — это люди, которые предоставляют свои банковские карты мошенникам для перевода и обналичивания похищенных средств. Иногда они делают это за процент, иногда — по глупости, а порой даже не до конца понимая, что участвуют в преступной схеме.
В данном случае похищенные деньги были переведены на банковские карты дропперов, а затем перечислены двум 20-летним жителям Каракалпакстана.
При проверке мобильных телефонов, принадлежащих этим лицам, правоохранители обнаружили подозрительные переписки в Telegram, а также данные о 40 банковских картах, открытых в разных банках.
В настоящее время продолжается работа по выявлению других граждан, пострадавших от APK-вируса, а также проводятся дополнительные оперативно-технические мероприятия.
Эта история — ещё одно напоминание: если вам присылают файл от незнакомого человека, особенно в формате APK, — не открывайте его ни при каких обстоятельствах. Один необдуманный клик может стоить вам всех сбережений.