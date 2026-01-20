Ричмонд
В Узбекистане задержана крупная группировка, занимавшаяся незаконной добычей золота

Vaib.uz (Узбекистан. 19 января). В Узбекистане пресечена деятельность крупной преступной группировки, члены которой на протяжении нескольких месяцев занимались незаконной добычей золота в Навоийской области.

Источник: Vaib.Uz

По имеющимся данным, летом прошлого года преступная группа начала нелегальную разработку земельных участков в районе горного массива Сармышсай, расположенного на территории Навбахорского района. Злоумышленники действовали системно и организованно: они оборудовали искусственные водоёмы, отвальные площадки и вели сбор горных пород, содержащих золото.

Незаконная деятельность продолжалась несколько месяцев. За это время участники группы сумели незаконно завладеть горными породами, содержащими 9 килограммов 928 граммов золота. Общая стоимость добытого драгоценного металла оценивается примерно в 15,5 млрд сумов (около 1,2 млн долларов).

По данному факту возбуждено уголовное дело статье 196−2 Уголовного кодекса — «Старательская добыча полезных ископаемых без разрешения с причинением особо крупного ущерба». В настоящее время проводятся следственные действия.

Правоохранительные органы также продолжают оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление возможной причастности организованной преступной группы к другим преступлениям, выявление всех участников схемы и распределения ролей внутри группы.

В случае признания вины фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.