В Узбекистане задержана крупная группировка, занимавшаяся незаконной добычей золота

По имеющимся данным, летом прошлого года преступная группа начала нелегальную разработку земельных участков в районе горного массива Сармышсай, расположенного на территории Навбахорского района. Злоумышленники действовали системно и организованно: они оборудовали искусственные водоёмы, отвальные площадки и вели сбор горных пород, содержащих золото.