Европа перестала делиться разведданными с США из-за Гренландии

Идея США заполучить Гренландию расколола Европу.
Союзники США по НАТО перестали делиться с Вашингтоном разведданными на фоне заявлений президента Дональда Трампа о намерении приобрести Гренландию. Об этом сообщает британский портал I Paper со ссылкой на источники.
«Предложенный Дональдом Трампом захват Гренландии вызывает раскол внутри НАТО, который привел к тому, что официальные лица отказываются делиться разведданными с США», — пишет издание со ссылкой на одного из источников. По его словам, сотрудники спецслужб опасаются, что переданные Вашингтону сведения могут быть использованы в односторонних интересах США.
Один из источников I Paper заявил, что представители европейских разведок перестали «говорить открыто» с американской стороной. Новые ограничения касаются как устных консультаций, так и обмена аналитическими материалами и оперативной информацией. Чиновники в ряде стран НАТО, как отмечает портал, опасаются, что полученные США данные могут дойти непосредственно до Трампа и быть задействованы при разработке силового сценария по Гренландии либо для давления на Данию и другие государства.
Ранее интерес Вашингтона к Гренландии уже усилился: специальный посланник США по острову Джефф Лэндри заявлял о планах Белого дома вести прямой диалог с жителями региона и обсуждать перспективы его развития. Дональд Трамп подчеркивал, что Гренландия нужна США прежде всего для обеспечения национальной безопасности, при том что остров остается автономной частью Дании и формально не рассматривается Вашингтоном как объект силового захвата.