Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа перестала делиться разведданными с США из-за Гренландии

Союзники США по НАТО перестали делиться с Вашингтоном разведданными на фоне заявлений президента Дональда Трампа о намерении приобрести Гренландию. Об этом сообщает британский портал I Paper со ссылкой на источники.

Идея США заполучить Гренландию расколола Европу.

Союзники США по НАТО перестали делиться с Вашингтоном разведданными на фоне заявлений президента Дональда Трампа о намерении приобрести Гренландию. Об этом сообщает британский портал I Paper со ссылкой на источники.

«Предложенный Дональдом Трампом захват Гренландии вызывает раскол внутри НАТО, который привел к тому, что официальные лица отказываются делиться разведданными с США», — пишет издание со ссылкой на одного из источников. По его словам, сотрудники спецслужб опасаются, что переданные Вашингтону сведения могут быть использованы в односторонних интересах США.

Один из источников I Paper заявил, что представители европейских разведок перестали «говорить открыто» с американской стороной. Новые ограничения касаются как устных консультаций, так и обмена аналитическими материалами и оперативной информацией. Чиновники в ряде стран НАТО, как отмечает портал, опасаются, что полученные США данные могут дойти непосредственно до Трампа и быть задействованы при разработке силового сценария по Гренландии либо для давления на Данию и другие государства.

Ранее интерес Вашингтона к Гренландии уже усилился: специальный посланник США по острову Джефф Лэндри заявлял о планах Белого дома вести прямой диалог с жителями региона и обсуждать перспективы его развития. Дональд Трамп подчеркивал, что Гренландия нужна США прежде всего для обеспечения национальной безопасности, при том что остров остается автономной частью Дании и формально не рассматривается Вашингтоном как объект силового захвата.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше