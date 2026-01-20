Европа перестала делиться разведданными с США из-за Гренландии

Один из источников I Paper заявил, что представители европейских разведок перестали «говорить открыто» с американской стороной. Новые ограничения касаются как устных консультаций, так и обмена аналитическими материалами и оперативной информацией. Чиновники в ряде стран НАТО, как отмечает портал, опасаются, что полученные США данные могут дойти непосредственно до Трампа и быть задействованы при разработке силового сценария по Гренландии либо для давления на Данию и другие государства.