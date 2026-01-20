Ричмонд
Автомобиль с водителем без сознания попал в ДТП в Хабаровском крае

Он врезался в очевидца и припаркованную машину.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Амурске автомобиль «Тойота Королла Филдер» с потерявшим сознание водителем врезался в очевидца и припаркованную неподалеку машину, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Мужчину без сознания в машине на остановке на проспекте Строителей, 66 заметил водитель автобуса. Он подошел к иномарке и попытался перевести рычаг селектора передач в положение «Р», но автомобиль поехал — сбил его и врезался в припаркованный «Тойота Раш».

50-летний водитель автобуса получил травмы.74-летний водитель «Филдера» в аварии не пострадал.

— По приезду сотрудников скорой медицинской помощи он пришёл в себя, но не смог пояснить, как оказался в этом районе и в какой момент потерял сознание. С места происшествия его доставили в медицинское учреждение, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Напомним, ранее три человека получили травмы в массовом ДТП в Хабаровске.