В Красноярском крае за сутки потушили 32 пожара, погиб человек

В Красноярском крае за сутки потушили 32 пожара. К сожалению, один человек погиб. Большая часть происшествий стала следствием нарушений правил безопасности при попытке спастись от наступивших морозов.
Так в деревне Хандала Тасеевского района загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, погибла женщина. Предварительная причина — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Такая же причина вызвала пожар в нежилом здании в деревне Тайна Канского района. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля здания на площади 690 квадратов. Огонь ликвидировали 13 сотрудников МЧС России и 6 единиц спецтехники.