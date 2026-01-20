Ричмонд
В Красноярском крае за сутки потушили 32 пожара, погиб человек

Спасатели рассказали о происшествиях в Красноярском крае за минувшие сутки.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае за сутки потушили 32 пожара. К сожалению, один человек погиб. Большая часть происшествий стала следствием нарушений правил безопасности при попытке спастись от наступивших морозов.

Так в деревне Хандала Тасеевского района загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, погибла женщина. Предварительная причина — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Такая же причина вызвала пожар в нежилом здании в деревне Тайна Канского района. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля здания на площади 690 квадратов. Огонь ликвидировали 13 сотрудников МЧС России и 6 единиц спецтехники.