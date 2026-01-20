Ричмонд
В Красноярске после ночного порыва трубы затоплена дорога

Госавтоинспекция предупреждает водителей Красноярска о ЧП.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске этой ночью произошла коммунальная авария. На улице Железнодорожников в районе дома № 17 на проезжую часть вытекла вода. Судя по фото, площадь затопления немаленькая, это может стать причиной неприятностей для автомобилистов. Возможно появление наледи, учитывая, что температура воздуха в городе сейчас ниже минус 30 градусов.

Госавтоинспекторы предупреждают автомобилистов о произошедшем, призывают быть внимательными и по возможности выбрать другой путь объезда данного участка.

Информация передана в коммунальные службы. На месте установлены предупреждающие знаки, на месте дежурят сотрудники ГАИ.