В Красноярске после ночного порыва трубы затоплена дорога

В Красноярске этой ночью произошла коммунальная авария. На улице Железнодорожников в районе дома № 17 на проезжую часть вытекла вода. Судя по фото, площадь затопления немаленькая, это может стать причиной неприятностей для автомобилистов. Возможно появление наледи, учитывая, что температура воздуха в городе сейчас ниже минус 30 градусов.