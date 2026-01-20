В Киеве и Днепропетровске дважды прогремели взрывы

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица переживает самый тяжёлый энергетический кризис с начала 2022 года. По его словам, город располагает лишь половиной необходимого объёма электроэнергии, а жители проводят без света и отопления до 18−20 часов в сутки. Власти призвали часть киевлян временно покинуть город, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.