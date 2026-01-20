В Киеве и Днепропетровске дважды прогремели взрывы

Глава киевской администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в городе работают силы ПВО, и подтвердил факт взрывов. Украинские СМИ «РБК-Украина» и «Общественное» также написали о громких хлопках в разных районах столицы.
Позже Ткаченко уточнил, что в Днепровском районе Киева вспыхнули пожары. Мэр города Виталий Кличко заявил как минимум об одном пострадавшем, информация о последствиях продолжает уточняться.
Параллельно взрывы были зафиксированы и в Днепропетровске. По данным украинского телеканала «Общественное», в городе прозвучали как минимум две серии взрывов на фоне действующей воздушной тревоги. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги в момент взрывов продолжал действовать по всей Днепропетровской области.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица переживает самый тяжёлый энергетический кризис с начала 2022 года. По его словам, город располагает лишь половиной необходимого объёма электроэнергии, а жители проводят без света и отопления до 18−20 часов в сутки. Власти призвали часть киевлян временно покинуть город, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
