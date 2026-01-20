При пожаре в частном доме в Бурятии погибли двое мужчин

По данным ведомства, сообщение о возгорании жилого дома в селе Степной дворец Кабанского района поступило вечером в понедельник. В результате пожара огнем полностью уничтожен дом и пристрой на площади 58 квадратных метров.
«В ходе разведки пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены тела двух погибших мужчин 1959 и 1979 годов рождения. Предварительная причина трагедии — короткое замыкание электропроводки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные работали в сложных метеоусловиях — при температуре воздуха минус 43 градуса из-за интенсивной подачи воды образовывался густой пар, который вместе с дымом практически полностью лишал спасателей видимости.