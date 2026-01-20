Прокуратура занялась аварией, из-за которой жители Артёма остались без света

Ранее Life.ru писал о масштабных перебоях с электроснабжением в Запорожской области. По словам губернатора Евгения Балицкого, после аварий число абонентов без света сократилось, но без электричества по-прежнему остаются более четырёх тысяч человек. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки.