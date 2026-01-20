Прокуратура занялась аварией, из-за которой жители Артёма остались без света

По данным прокуратуры города Артёма, речь идёт о внерегламентном отключении. Под него попали более 518 домов частного сектора и 30 многоквартирных домов — без света остались улицы Баневура, Вахрушева, Донбасская, Шишкина, Спортивная, Азовская, Фрунзе и ряд других.
Аварийно-восстановительные работы поставлены на контроль надзорного ведомства. В прокуратуре подчеркнули, что проверят, как обслуживались электрические сети, соблюдались ли нормативные сроки устранения аварии и было ли должным образом расследовано, что именно привело к отключению. По итогам проверки ведомство пообещало принять весь предусмотренный законом комплекс мер прокурорского реагирования.
Ранее Life.ru писал о масштабных перебоях с электроснабжением в Запорожской области. По словам губернатора Евгения Балицкого, после аварий число абонентов без света сократилось, но без электричества по-прежнему остаются более четырёх тысяч человек. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки.
