Решение США по визам сравнили с железным занавесом СССР

«Если люди не смогут приезжать, то это по сути будет как железный занавес, только с обратной стороны. Мне бы не хотелось проводить такие параллели, но в сущности, это запрет на поездки в США из 75 стран, то есть примерно из каждого третьего государства мира», — заявил Тарасов в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что под удар попадают в том числе заявители, которые ранее соответствовали всем законным требованиям для получения иммиграционных виз.