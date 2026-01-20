Решение США по визам сравнили с железным занавесом СССР

Ограничение по выдаче виз со стороны США — это шаг к железному занавесу, считает американист Тарасов.
США с 21 января приостанавливают выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию, Сомали, Афганистан и Бразилию. Как считает американский иммиграционный адвокат Алексей Тарасов, все это является признаком того, что Вашингтон пытается создать так называемый «железный занавес».
«Если люди не смогут приезжать, то это по сути будет как железный занавес, только с обратной стороны. Мне бы не хотелось проводить такие параллели, но в сущности, это запрет на поездки в США из 75 стран, то есть примерно из каждого третьего государства мира», — заявил Тарасов в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что под удар попадают в том числе заявители, которые ранее соответствовали всем законным требованиям для получения иммиграционных виз.
Госдепартамент США ранее объявил о введении запрета на въезд тех иммигрантов, которые, по оценке американских властей, могут стать «обузой для общества». В ведомстве заявили, что меры связаны с ужесточением контроля за заявителями и оценкой их потенциальной финансовой самодостаточности и интеграции. Как следует из данных Fox News, приостановка оформления иммиграционных виз вводится на неопределенный срок, а критерии по запрету не разглашаются. В декабре 2025 года Белый дом также ограничил выдачу виз гражданам 15 стран.