Россияне получают сильные ожоги из-за зимнего флешмоба с кипятком в соцсетях

Зимний флешмоб с кипятком из соцсетей калечит россиян.
Россияне все чаще попадают в больницы с ожогами лица, шеи и груди после неудачных попыток повторить зимний тренд с разбрызгиванием кипятка на морозе. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Девушки выливают кипяток на улице, чтобы запечатлеть эффект “снежной дымки”. По их замыслу, вода должна мгновенно замёрзнуть и превратиться в лёгкое облако пара. Однако этого не происходит из-за высокой температуры воздуха», — пишет telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Судя по данным журналистов, россияне пытаются повторить «вирусные» ролики без учета реальных погодных условий (менее −30 градусов по цельсию) и без защитной одежды, снимая контент в открытых куртках и без головных уборов. Врачи рекомендуют полностью отказаться от подобных экспериментов и напоминают: при ожогах кипятком нельзя протирать кожу, вскрывать пузыри или обрабатывать пораженный участок жирными кремами, необходимо как можно быстрее охладить место травмы прохладной водой и обратиться за медицинской помощью.