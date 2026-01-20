Рыбалка на Сейшелах, фирмы бомжей и БЦ в Тюмени: как Игорь Боркун отмывал ямальский бюджет

БЦ «Северное сияние» в Тюмени построено в том числе на нечистые деньги Игоря Боркуна.
Одно из самых громких коррупционных дел на Ямале связано с «откатами» на дорожных контрактах, которые потом были направлены на строительство бизнес-центра «Северное сияние» в Тюмени. Так часть ямальского бюджета ушла в соседний регион, а главный идейный вдохновитель классической преступной схемы и экс-руководитель окружной дирекции дорожного хозяйства Игорь Боркун сел на 10 лет. Агентство URA.RU выяснило, как выглядит теперь построенный в Тюмени 22-этажный БЦ с первым в городе медиа экраном. И заодно вспомнило, зачем люди Боркуна оформляли фирмы-однодневки на бомжей, как коррупционер создавал себе алиби, рыбача то в Надыме, то на Сейшельских островах.
Классика коррупционной схемы Игоря Боркуна.
Первый эпизод преступной деятельности Игоря Боркуна связан с ремонтом подъездной дороги к селу Аксарка. В декабре 2014 года Боркун договорился с ООО «Диксон» о планируемом аукционе на ремонт этого участка и предложил обществу принять в нем участие, гарантировав победу на торгах и заключение государственного контракта.
При этом чиновник включил в аукционную документацию заведомо невозможные для исполнения сроки исполнения контракта, чтобы исключить участие конкурентов. Затем передал в «Диксон» аукционную документацию и координировал действия участников закупки.
В марте 2015 года «Диксон» выиграло аукцион и подписало с дирекцией контракт на сумму более 119 миллионов рублей со сроком выполнения работ до 25 мая 2015 года. Боркун и подконтрольные ему сотрудники беспрепятственно принимали и оплачивали выполненные работы, в том числе и по посеву трав, заниматься которым в условиях Арктики весной никто бы не стал — на дорогах еще лежал снег. Работы перенесли на лето и возложили на плечи субподрядчика. Штрафные санкции за нарушение сроков исполнения контракта к компании не применялись.
За содействие Боркун получил от представителей ООО «Диксон» взятку в 26,2 миллиона рублей, из которых 6,2 миллиона были переданы наличными, а 20 миллионов перечислены на счета подконтрольных Боркуну фирм-однодневок. Две из них оформлялись даже на бездомных людей.
Второй эпизод связан с контрактом на строительство участка автомобильной дороги Сургут -Салехард (участок Надым — Салехард, км 1241 — км 1291), реализуемым в рамках программы «Сотрудничество». Действуя по аналогичной схеме, Боркун в 2014 году обговорил все детали контракта с ООО «Диксон», дал указание включить в документацию невыполнимые условия о сроках строительства, а также работы, которые ранее уже были выполнены другой компанией — ООО «СК “Севертранстрой”.
Госконтракт на сумму более 43 миллионов рублей дирекция подписала с «Диксон» в сентябре 2015 года. Боркун обеспечил беспрепятственную приемку и оплату работ, в том числе тех, которые фактически были выполнены другим подрядчиком ранее. За это он получил «вознаграждение» в размере 11,06 миллиона рублей, из которых 2,56 миллиона были переданы наличными, а 8,5 миллиона перечислены на счет подконтрольного ему ООО «Омега».
Механизм перевода денежных средств на подставные компании для Боркуна.
Для перевода взяточных денег использовалась сложная схема с участием фирм- «однодневок». В первом эпизоде ООО «Диксон» переводило средства на счета ООО «ГарантСтрой» и ООО «АльянсСтрой», а затем деньги перечислялись на счета ООО «Энжи», ООО «Энергия», ООО «Химоптторг», ООО «Глорион» и ООО «Омега», подконтрольные Боркуну.
Во втором эпизоде деньги переводились через ООО «Темп» на счета ООО «Омега». При этом в документах указывались фиктивные основания перечислений — за строительные материалы и выполненные работы, хотя реальные хозяйственные отношения между компаниями отсутствовали.
Часть денег обналичивалась через подставных лиц и передавалась Боркуну в наличной форме. Общая сумма полученных Боркуном взяток составила более 37,3 миллиона рублей.
Как создавались фирмы-однодневки для Боркуна: схемы с бомжами.
В 2015 году некое ООО «Омега» возглавил один ямальский бомж. Жил он на улице, когда к нему подошел молодой человек, и предложил помочь с деньгами. Из показаний в суде:
«На следующий день они встретились, ему предложили оформить на него фирму, сказали, что за это дадут деньги. Ему сказали, что необходимо говорить, о том, что он желает открыть фирму, позже он подписал документы».
За это бомж получил скромное вознаграждение: пять тысяч рублей и пакет с продуктами. По такой же схеме — только на человека из пансионата — был создано ООО «Темп». Позже ему принесли документы о том, что у него имеется долг в четыре миллиона. На вопросы следователей о том, кто такие ПСК «Дом», ООО «Темп», ООО «Омега» постоялец пансионата ничего пояснить не смог. Никаких договоров с ними не заключал.
Бизнес-центр «Северное сияние» в Тюмени: нелегкая доля Боркуна.
Длительный процесс отмывания бюджетных миллионов оказался для Боркуна самым хлопотным и непростым занятием. Коррупция такого масштаба требует незаурядных организаторских способностей и широкой сети деловых знакомств. Предстояло не просто безопасно вывести бюджетные деньги на подставные фирмы, но и затем вложить их в прибыльное дело.
Итак, после получения на счет ООО «Омега» 8,5 миллиона рублей Боркун приступил к их отмыванию. Он дал указание перевести деньги застройщику «ПСК Дом», и они закрутились вокруг долевого строительства бизнес-центра «Северное сияние» в Тюмени. На него Боркуну все время не хватало наличных и свободных средств, из-за чего его партнеры по стройке вынуждены были брать заемные средства. Сам Боркун не кредитовался по причине отказов со стороны банка.
В конце 2017 года, когда оказалось, что денег у Боркуна на «Северное сияние» все-таки не хватает, площади в построенном бизнес-центре были перераспределены с учетом вложенных Боркуном средств, полученных преступным путем. За ним было закреплено 6251 кв. м площади.
Бизнес-центр достроили в 2017 году.
Агентство URA.RU выяснило, как выглядит теперь 22-этажный бизнес-центр «Северное сияние». Это презентабельное высотное здание общей площадью 12 тысяч кв. м с первым в городе медиа-фасадом. Располагается в Тюмени на Одесской улице, на первой линии от городского центра. Половина этого здания могла бы принадлежать Боркуну.
Показания Боркуна: рыбачил в Надыме и на Сейшелах.
Игорь Боркун в суде свою вину не признал и все отрицал. Точно также он вел себя и в ходе допроса: следователи понимали, что перед ними матерый преступник, который будет упираться до последнего.
«Хитрый и умный, а с такими всегда интереснее. Когда мы приехали с обыском к нему в Тюмень, он держался хладнокровно, был уверенным в своей правоте. Не каждый так может, некоторые теряются, не могут слова подобрать. Боркун же сначала твердил, что произошло недоразумение, а потом отрицал все — даже во время очных ставок с теми, кто давал ему деньги. И по обстановке было видно, что он состоятельный, после увольнения живет в свое удовольствие», — рассказал заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел, полковник юстиции Владимир Жданов в интервью изданию «Красный Север».
По словам Боркуна, 20 июля 2015 года он находился в Надыме, на следующий день отправился на барже в сторону Салехарда, к концу недели судно остановилось для рыбалки, а в воскресенье они прибыли в село Аксарка. Там он обнаружил размывы на построенной дороге и предъявил претензии ООО «Диксон». Организация устранила просадки и посеяла траву.
Относительно второго контракта подсудимый заявил, что заказчиком выступало Тюменское управление автомобильных дорог, а дирекция всего лишь выполняла функции технического надзора. Заблаговременного выполнения работ, по утверждению подсудимого, не было, а все выявленные нарушения ООО «Диксон» устранило в рамках гарантийных обязательств.
Подсудимый утверждал, что не знает, кто такие «Энджи», «Энергия», «Мейнстрим», «Ротаз», «Омега», «Химоптторг», «Глориан». По его мнению, свидетели дают в отношении него ложные показания с целью скрыть вывод денежных средств, за счет которых, как он заявил, один из них построил дом.
Подсудимый также сообщил, что 13 ноября 2015 года вылетел на рыбалку на Сейшельские острова и вернулся в Салехард лишь 30 числа. Затем, как указал подсудимый, он уволился и покинул Ямал.
Сколько зарабатывал Игорь Боркун: до 100 млн рублей в год.
Порыбачить на Сейшелах Боркун мог себе позволить и не скрывал этого от следствия. Он был состоятельным человеком. Еще в 90-е годы он организовал строительный бизнес, развитием которого занимался до получения должности на Ямале. До 2014 года имел долю в «Тюменской автодорожной компании», которая до сих пор получает подряды в Курганской, Тюменской областях и на Ямале. После ухода с поста Боркун возглавил охотничье хозяйство «Полуй» в Тюменской области.
В первой инстанции дело рассматривалось в Салехардском горсуде.
В суде он признался, что его годовой доход с двух компаний составлял около 50 миллионов рублей, а в отдельные годы достигал и 100 миллионов. Средства, инвестированные в строительство бизнес‑центра, по утверждению подсудимого, были получены от реализации принадлежащего ему имущества.
Попытка легализации средств и стала причиной пристального внимания силовиков к Боркуну. Его задержали в октябре 2022 года. По данным агентства «Новый день», следователи успели вовремя: экс-чиновник уже купил билет до Сейшельских островов и оформил необходимые документы.
Наказание для Игоря Боркуна.
В ходе следствия многие свидетели путались в своих показаниях, ссылаясь на стрессы, вызванные допросами и давностью лет, прошедших с момента, когда заключались злополучные контракты. Уголовное дело в отношении ООО «Диксон» было выделено в отдельное производство.
По результатам судебного разбирательства Боркун был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере).
Окончательное наказание составило 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 миллионов рублей. Также Боркун был лишен права заниматься деятельностью, связанной с госзакупками, сроком на 12 лет.