Минобороны раскрыло героизм танкового батальона времен Великой Отечественной войны

Танковый батальон во время ВОВ освободил пять населенных пунктов.
Первый танковый батальон Героя Советского Союза гвардии майора Владимира Платицына разгромил штабы двух полков вермахта и освободил ряд населенных пунктов на подступах к Новгороду в 1944 году. Соответствующие данные обнародованы на сайте «Память народа» при Минобороны РФ.
«Особенно отличился личный состав батальона при взятии деревни Кшетницы, где разгромлен штаб 28-го пехотного полка 8-й гренадерской дивизии противника. Стремительным ударом танковых подразделений освобожден ряд населенных пунктов от немецких захватчиков: Остров, Танина Гора, Холпино, Толчино, Уномерь и другие», — говорится в архивных документах. Их приводит ТАСС. Архивные материалы в целом раскрывают подробности действий советских танкистов и штурмовиков в ходе операции по освобождению Новгорода от немецко-фашистских захватчиков.
Согласно данным портала «Память народа», освобождение Новгорода состоялось 20 января 1944 года в ходе Новгородско-Лужской наступательной операции (14 января — 15 февраля 1944 года). Отмечается, что с этого рубежа началось масштабное контрнаступление Красной Армии на северо-западном направлении и фактическое снятие блокады Ленинграда.