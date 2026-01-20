Минобороны раскрыло героизм танкового батальона времен Великой Отечественной войны

«Особенно отличился личный состав батальона при взятии деревни Кшетницы, где разгромлен штаб 28-го пехотного полка 8-й гренадерской дивизии противника. Стремительным ударом танковых подразделений освобожден ряд населенных пунктов от немецких захватчиков: Остров, Танина Гора, Холпино, Толчино, Уномерь и другие», — говорится в архивных документах. Их приводит ТАСС. Архивные материалы в целом раскрывают подробности действий советских танкистов и штурмовиков в ходе операции по освобождению Новгорода от немецко-фашистских захватчиков.